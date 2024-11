Aunque la curva de contagios por dengue presentará una desaceleración en próximas semanas, autoridades sanitarias piden no bajar la guardia a esta emergencia sanitaria en tanto no llegue la temporada de frío, que inhibe la proliferación del mosquito transmisor.

Lo expresa el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren.

“Es importante que todo el mundo entendamos que mientras no venga la época de frío, tendremos que seguirnos cuidando el dengue. No estamos saturados, tenemos suficientes camas, pero es importante las acciones de lava, tapa, voltea y tira. Creo que tendremos mucho que hacer todavía”.

En la última actualización de la Secretaría de salud Federal, Jalisco reportaba 13 mil contagios y más de 55 mil casos probables.

No sólo se ocupa el primer lugar nacional en infectados, sino que la entidad rompió récord en enfermos, desde la marca instaurada en 2019. (Por Héctor Escamilla Ramírez)