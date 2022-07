Para el fundador y exdirigente del Tianguis Cultural de los sábados, David de Anda, la ampliación del Paseo Alcalde hasta Plaza Juárez está muy bien, pero el Ayuntamiento de Guadalajara no debe olvidar el espíritu de cultura y arte de este espacio.

“A mí me sorprendería que las autoridades se inclinen únicamente a la parte empresarial y no tanto al aspecto cultural. Por un lado, por otro lado, porque el Tianguis Cultural de Guadalajara tiene que confirmar el espíritu de ser propositivo, de tener una oferta didáctica, pedagógica, coleccionismo, que es lo que nos distingue como comercio y, por supuesto, lo que son los eventos culturales”.

Por cierto, el Tianguis Cultural de los sábados cumple 27 años. (Por José Luis Jiménez Castro)