Colectivos y familiares de personas desparecidas piden a las autoridades electas que no sean ratificados los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidos y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses porque no han hecho bien su trabajo.

Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza, indica que sólo debería continuar el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.

“Nos preocuparía que nos cambiaran al comisionado porque se están llegando a acuerdos y estamos trabajando con todos los colectivos. No los estoy defiendo ni mucho menos, hace falta muchísimo trabajo, hacen faltan y siempre lo hemos exigido que a la Comisión de Búsqueda le falta al menos 90 buscadores”.

Agrega que el gobernador electo, Pablo Lemus, trata de dividir a los colectivos. (Por Claudia Manuela Pérez)