Ante el creciente número de víctimas mortales relacionadas con la temporada de lluvias el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro pide prudencia a la población para evitar más siniestros de este tipo.

Señala que en la mayoría de los casos los fallecimientos pudieron prevenirse.

“Yo lo que haría es un llamado a la corresponsabilidad. Hay cosas que no le corresponden a gobierno. Hay cosas que nos corresponden como ciudadanos, el actuar con precaución. El no tomar decisiones temerarias que nos pongan en riesgo tu vida y la de tus seres queridos. Es un llamado a la prudencia, a entender que hoy estamos viviendo fenómenos meteorológicas inéditos”.

El gobernador Alfaro Ramírez aceptó que no existe algún fondo económico para apoyar a las víctimas de siniestros relacionados con las lluvias.

En lo que va del presente temporal ya son once fallecimientos en accidentes de este tipo. (Por José Luis Escamilla)