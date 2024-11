Aunque son muchas las ventajas del programa de ofertas El Buen Fin, sobre todo la derrama económica y liquidez que deja a empresas locales, es importante evitar el endeudamiento personal y familiar cuando no se tiene capacidad de pago, recomienda el investigador del CUCEA de la UdeG, Héctor Iván del Toro Ríos.

“Hay que recordar que muchas personas viven al día y no tienen la facilidad para poder tener acceso a tarjetas de crédito y por lo tanto esto les causa la necesidad de endeudarse y predisponer de dinero futuro que todavía no ganan y que pueden tener en una situación de negatividad para el contexto familiar”.

El investigador sugiere gasto planificado, saldo de deudas en impuestos y servicios antes que la compra de productos innecesarios y manejo prudente de las tarjetas de crédito, sobre todo en las ofertas de meses sin intereses. (Por Gricelda Torres Zambrano)