Integrantes de diferentes organizaciones que se oponen al aborto acudieron esta mañana al Congreso del Estado para solicitar que los diputados no legislen para armonizar las leyes estatales con la resolución de un Tribunal Colegiado de Distrito que obligó a las autoridades de Jalisco a despenalizar el aborto.

Los manifestantes presentaron también un documento al legislativo donde piden que no haya votaciones por debajo de la mesa para destrabar el tema. Jaime Cedillo del Frente Nacional por la Familia, señala que por la autonomía constitucional de Jalisco, puede la entidad evadir el tema.

“Lo que no vamos a permitir es que lo hagan en lo oscurito, segundo que respeten la autonomía, no están obligados, no están obligados a legislar la penalización del aborto la despenalización del aborto y tercero no puede transgredir el derecho a la vida”.

Una comitiva conformada por ocho personas ingresó al Legislativo a entregar su pliego petitorio y adelantaron más acciones para lo que afirmaron es la defensa de la vida en la entidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)