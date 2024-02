A poco más de dos semanas del arranque de las campañas, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah, pide que no se politice el tema sanitario, ni se desechen proyectos y políticas públicas solo por haber sido impulsadas por otras administraciones.

“Lo que no podemos como nación es politizar la salud. Lo que no podemos es tirar por la borda lo bueno solo porque lo implementaron los anteriores. Si bien esas acciones no son justificables en ningún ámbito, mucho menos lo son en salud. En Jalisco, gracias a la visión de los gobernantes de dar continuidad a los proyectos sanitarios, hoy podemos presumir que muchos hospitales o unidades de salud que se iniciaron en administraciones previas fueron concluidas por las subsecuentes, lo que permite presumir que somos una de las entidades federativas con mejor equipamiento sanitario”.

Petersen Farah indica que el Instituto Regional de Cancerología de Jalisco es un buen ejemplo en la toma de decisiones en salud, porque si bien lo inició la anterior administración, la presente le dio continuidad en favor de los jaliscienses. (Por Gricelda Torres Zambrano)