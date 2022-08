Los consultorios médicos anexos a las farmacias no deben desaparecer como propone el subsecretario, Hugo López-Gatell, pero sí ser regulados por la autoridad, considera el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah.

“Yo creo que sería un error desaparecerlos, pero creo que sí hay una necesidad de regularlos, esto sí hay que decirlo con toda claridad: no es una tarea sencilla porque es una grandísima cantidad de consultorios, pero no puedo dejar de reconocer que desde el punto de salud pública han hecho sin duda una aportación muy importante”.

Petersen Farah recuerda que la proliferación de consultorios médicos anexos a las farmacias comenzó cuando entró en vigor la norma que prohibió la venta de antibióticos sin receta médica.

Lo cierto es que ante los problemas económicos del país, para miles de personas resulta una opción efectiva para atender un problema de salud. (Por Gricelda Torres Zambrano)