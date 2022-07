Más de 70 organizaciones de la sociedad civil se sumaron al posicionamiento donde se exige al Congreso del Estado reponer la elección de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ONG’s y activistas cuestionan que el proceso de selección no fue equitativo y transparente.

Afirman que Luz del Carmen Godínez no debió ser electa como nueva ombudsman de Jalisco por incumplir el requisito de no ocupar un cargo público al menos dos años antes de la elección. Ella dejó el ayuntamiento de Guadalajara apenas en noviembre del año pasado, lo que le impedía participar.

También se critica el perfil de Luz del Carmen Godínez, que se afirma, sus conocimientos se acotan a la atención de niños y adolescentes y no al resto de las exigencias en materia de Derechos Humanos. Los organismos afirman que muchos de los candidatos en la convocatoria no eran elegibles, y aún así permitieron participar a los 29 aspirantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)