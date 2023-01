Ante el desbordamiento de la violencia en el país, es urgente que Morena cumpla con sus compromisos de campaña en materia de seguridad, asegura el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal.

“Morena tiene que aplicarse, Morena tiene que traducir en hechos el discurso y Morena tiene que intensificar su tarea del cumplimiento de los compromisos que adquirimos con la población en 2018. No debemos confirmarnos. En el caso de la violencia, en el caso de la delincuencia organizada yo he insistido y no es una actitud de irrespeto a la autoridad, pero he insistido en la revisión de la estrategia de seguridad pública”.

Pero además, reitera, la revisión de la estrategia de seguridad es facultad exclusiva del Senado a la que no van a renunciar, y no es en detrimento de quienes están combatiendo a la delincuencia, pero lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente. (Por Arturo García Caudillo)