El diputado del PRI en Jalisco, Julio Cesar Covarrubias, presentó una iniciativa que pretende se apruebe en lo que resta de la legislatura, para que sean sancionados los ciudadanos que no acudan a votar en las elecciones a gobernador, a alcaldes y a diputados locales.

Detalla que es una reforma al Código Electoral del Estado que propone que sea de carácter obligatorio en Jalisco la participación en los comicios.

Indica que las sanciones no serían económicas sino que los ciudadanos tendrían que hacer trabajo comunitario.

Asegura que no tiene fines recaudatorios, solo se pretende aumentar la participación ciudadana.