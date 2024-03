Ante la situación de violencia e ingobernabilidad que se vive en Guerrero, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, solicitó la desaparición de poderes en aquella entidad, como explica el coordinador blanquiazul Julen Rementería.

“La situación de ingobernabilidad en el estado de Guerrero es ya insostenible. La omisión de autoridades frente a lo que ocurre no tiene referentes. La verdad es que el crimen organizado se apoderado de todo y de todos. Hay extorsión, homicidio, cobro de piso, una gran cantidad de irregularidades que están sucediendo y que por supuesto, yo me imagino, nadie aquí en el Senado quisiera que ocurrieran, pero es la realidad, es la triste realidad”.

Sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, de Morena, decidió no darle turno y por tanto, no pudo llevarse a cabo la discusión en el Pleno. (Por Arturo García Caudillo)