Al margen de las marcas de vacuna contra Covid-19 que decide el gobierno federal aplicar durante la campaña invernal de octubre, es mejor tenerla que no contar con ningún tipo de protección, sentencia el epidemiólogo e investigador de la Universidad de Guadalajara, Carlos Alonso Reynoso.

“Hay que tener mucho cuidado cuando se habla acerca de este tipo de temas, porque hablar en contra de alguna vacuna, en particular sin tener sustento y sin tener ninguna evidencia, genera un efecto antivacunas y un desconcierto en la población que desencadena este tipo de reacciones. Yo no me voy a vacunar y eso es riesgoso. Siempre será mejor poderse aplicar una vacuna que no tener ningún refuerzo”.

El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso reitera que el cubrebocas nunca debió eliminarse, por lo que invita a la población a utilizarlo en los lugares cerrados o con poca ventilación. Insiste en que los casos comienzan a presentarse de manera constante, pero los picos se esperan en diciembre y enero. (Notisistema Gricelda Torres Zambrano)