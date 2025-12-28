Con un cuadrangular de tres carreras de Carlos Arellano en la sexta entrada, los Algodoneros de Guasave derrotaron ayer por 8-6 a los Charros de Jalisco para quedarse con la serie, además de mantener más viva que nunca sus esperanzas de meterse a la postemporada de la Liga de Béisbol del Pacífico.

Luis Iván Rodríguez abrió por los Caporales con labor de 6 entradas, en las que permitió ocho imparables, dos de ellos cuadrangulares, además entregó dos bases, ponchó a un par de rivales y le anotaron las 8 carreras lo que provocó que se llevara la derrota.

Hoy los Charros le darán la bienvenida al equipo Tucson a partir de las 17:00 horas, para iniciar la última serie del calendario regular, enfrentamiento del que se perfila va a salir el último invitado a los Play off del Circuito Invernal. (Por Manuel Trujillo Soriano)