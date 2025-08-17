Los Charros de Jalisco cayeron 7-6 ante los Sultanes de Monterrey en el Juego 6 de la serie del primer Playoff de la Liga Mexicana de Beisbol, celebrado en el Palacio Sultán y la serie se empató a tres, ahora se deberá disputar un séptimo y definitivo encuentro para definir al equipo que avance a la siguiente fase. Los Fantasmas Grises tienen su lugar seguro y los caporales están obligados a ganar para no depender de nadie.

No fue la tarde de Luis Iván Rodríguez. El de Ocotlán se mantuvo sólo una entrada y un tercio sobre la loma. Explotó temprano al recibir 6 hits y 5 carreras. (Por Manuel Trujillo Soriano)