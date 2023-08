El Guadalajara perdió lo invicto en el Torneo de Apertura de la Liga MX, al caer 2-1 ante el Santos en Torreón. El cuadro lagunero se impuso con goles de Juan Bruneta y Duván Vergara, por el Rebaño descontó Roberto Alvarado en tiro penal y fue expulsado, Alexis Vega por aventar un balón.

El entrenador, Veljko Paunovic, lamentó la primera derrota de su equipo en el torneo.

“Aunque no me gusta reconocerlo pero hoy no nos fue bien, es una derrota muy dura pero no vamos a dejar que por una derrota estropear todo el trabajo que estábamos haciendo hasta ahora, por lo tanto mucho ánimo a todos yo se que la afición está decepcionada igual que todos dentro del vestuario pero esto es futbol”.

La destacada actuación del porteo Miguel “Wacho” Jiménez no fue suficiente para evitar la derrota de los Rojiblancos.

(Por Manuel Trujillo Soriano)