Perdió fuerza en el cabildo zapopano la propuesta de que a la avenida Niño Obrero le fuera cambiado el nombre.

El presidente municipal, Juan José Frangie, dijo que la propuesta fue turnada a comisiones, pero en su caso personal ya le explicaron el significado del nombre de la vialidad y las implicaciones que podría tener para la población.

“Pero posteriormente me tocó escuchar a gente, historiadores y algunos comentarios de gente que conoce por qué vino el nombre de esta calle y obviamente tiene totalmente una situación no de lo que se piensa. Yo lo que hice fue ponerlo al cabildo y que el cabildo decidiera y me pusiera las propuestas, ¿no?”.

El secretario de trabajo Marco Valerio Pérez Gollaz, promotor del cambio de nombre de la avenida Niño Obrero, indicó que hay tres propuestas para rebautizar la vialidad y son avenida del Emprendedor, de la Niñez o de la Concordia. (Por José Luis Escamilla)