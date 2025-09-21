Monterrey perdió el liderato general del Torneo de Apertura de la Liga MX al empatar a dos goles con América en la Sultana del Norte. Los Rayados no supieron cerrar el encuentro que ganaban 2-0 hasta el minuto 82 con goles de Fidel Ambriz y Sergio Canales y las Aguilas con estupenda reacción en los minutos finales rescataron las igualada con tantos de Rodrigo Aguirre y Ramon Juárez.

Los Rayados tienen 22 puntos por 23 de Cruz Azul que se convierte en el nuevo líder del certamen.

Pumas dejó escapar el triunfo ante Tigres y se tuvo que conformar con empate a un gol en CU. El equipo de la UNAM se puso al frente en el marcador con anotación de JJ Macías, después de que Aaron Rampsey había fallado un penal y Ángel Corre marcó por los Tigres del Norte para el definitivo 1-1.

La sorpresa de la jornada sabatina la dio Querétaro al derrotar en calidad de visitante por 2-0 al Pachuca en el estadio Hidalgo de la Bella airosa con tantos de Santiago Homenchenko y Johan Julio Palacios; para conseguir su segunda victoria del Torneo.

La jornada 9 se completará hoy con un sólo juego, Santos contra San Luis en la Comarca Lagunera a las 5 de la tarde. (Por Manuel Trujillo Soriano).