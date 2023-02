Cuerpos de emergencia se movilizaron al Fraccionamiento Las Terrazas en el Cerro del Cuatro de Tlaquepaque, luego de registrarse la volcadura de una pipa de gas que se fue a un barranco y terminó con las llantas hacia el cielo dentro del patio de una vivienda de la colonia Lomas del Cuatro, asentamiento ubicado ladera abajo. A pesar de lo aparatoso del accidente no hay heridos.

La unidad siniestrada es una pipa de 300 litros de la empresa Kiwi Gas que se encontraba al 80% de su capacidad. La unidad estaba surtiendo gas a un domicilio en el cruce de Parque Verde y avenida Terrazas. A pesar que traía calza en las llantas, a la unidad le fallaron los frenos y cayó en el patio de otra casa, 20 metros abajo, inmueble en donde fabrican escobas y trapeadores. Al momento que esta pipa cayó encima de la vivienda no había personas en este lugar.

La pipa presentaba una falla en la válvula de alivio, que fue controlada por parte de Bomberos de Tlaquepaque y del Estado que atendieron la emergencia, el resto del tanque no se encontraba fisurado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)