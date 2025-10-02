El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía, enviará hoy mismo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dos nuevas normas mexicanas para fortalecer la regulación de transporte y la distribución del gas LP, como explica la titular de la Sener, Luz Elena González.

“Es la norma emergente 007-ASEA2025, que es la segunda norma y se refiere a la distribución. Las unidades con capacidad mayor a cinco mil litros y antigüedad mayor a diez años contarán con cuatro meses para su cumplimiento. El resto de las unidades podrán demostrar su cumplimiento durante los siguientes seis meses”.

Todo esto implica la implementación de equipo para medir la velocidad de las unidades y de GPS. Todo esto será verificado en conjunto por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional de Energía y la ASEA, para checar las condiciones de las pipas. (Por Arturo García Caudillo)