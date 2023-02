Aunque aclara que el gobierno del estado no es el promotor de la pelea del “Canelo” Álvarez de mayo en Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro anticipó que el rival será el inglés John Rayder y que sólo falta definir la sede.

“Lo que va a hacer el gobierno de Jalisco es definir un número de boletos que queremos poner gratis para la gente que nunca podría ver una pelea del Canelo, yo estimo que podrían ser alrededor de diez mil personas que vayan de manera gratuita a ver a un ídolo tan importante como el Canelo. No quiero dar los detalles de la pelea porque eso le toca a Saúl, también ya está definido el rival el inglés (John) Ryder y lo que todavía no está definido es si la pelea será en el Jalisco o en el Akron”.

El combate se realizará el 6 de mayo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)