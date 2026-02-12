La diputada local del Partido Verde, Yussara Canales, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes provoquen homicidios viales bajo el influjo del alcohol o drogas tras el caso de Clarisa Rodríguez, quien falleció el pasado 12 de enero luego de ser impactada por un conductor presuntamente en estado de ebriedad en Puerto Vallarta.

“El caso de Clarisa no puede repetirse. No fue un accidente, fue una irresponsabilidad que hoy nos obliga como legisladores a actuar con firmeza. La Ley Clarisa reforma el Código Penal para endurecer las penas en homicidios viales cuando exista alcohol o drogas, elimina vacíos legales que hoy permites que muchos responsables no enfrenten agravantes y sanciona también a quienes abandonan a la víctima o se pasen la luz roja”.

Se propone incrementar las penas por homicidio culposo agravado en siniestros viales de 6 a 12 años de prisión cuando exista estado de ebriedad o consumo de sustancias.

La diputada refirió que Jalisco ocupa el primer lugar nacional en defunciones por siniestros viales, con mil 275 muertes registradas en 2023. (Por Marck Hernández)