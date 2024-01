Con casi 37 años de trayectoria artística, Sergio Verduzco, mejor conocido por su personaje de “Platanito”, ha tenido éxito, aunque también ha sido blanco de la polémica por algunas de sus rutinas y en entrevista con Notisistema, el comediante mencionó que ya comienza a pensar en el retiro.

“La vida de un comediante no es eterna, todo tiene un principio y un fin y también probablemente me estoy preparando para la despedida de plátano porque algún día “Platanito” se tiene que despedir, un día despedirme dignamente de pues del público, de los escenarios y guardar a plátano y decirle gracias por todo lo que me diste quiero que te recuerden así como es “Platanito” y no un viejito que ya no pueda ni siquiera hablar, o que ya no se pueda mover”.

Por lo pronto, “Platanito” se presentará este jueves 25 de enero en el Teatro Galerías para cerrar el tour de su show “Le duela a quien le duela” en la perla tapatía. (Por Katia Plascencia Muciño)