En el marco del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, donde las familias suelen acudir a las playas, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco evaluó el agua para analizar si es apta o no para uso recreativo, considerando el nivel de posibles contaminantes.

Este domingo dio a conocer cuáles son las diez playas monitoreadas en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que cumplen con los criterios de calidad bacteriológica del agua de mar.

Las playas que obtuvieron resultados favorables son: Playa Yelapa, Quimixto, Las Ánimas, Mismaloya, Gemelas, Los Muertos, Playa del Cuale, Playa Oasis, Las Palmas y Playa Camarones.