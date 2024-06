Pese a la instalación de cinco oficinas de gobierno para trámites municipales, estatales y federales, el centro comercial bajo Plaza Guadalajara aún no levanta.

Se pensó que con la apertura de estas anclas, en octubre de 2023, los locales de esta zona comercial subterránea incrementarían sus ventas, pero nada más equivocado: uno de cada tres puestos no ha abierto aunque ya fueron concesionado. Los comerciantes afirman que simplemente no levantan aunque si llegan las personas a las oficinas que se encuentran en el sitio. Habla una vendedora.

“Pues a mí me iba bien, yo estaba frente de los baños y ahí había afluencia de gente, sólo que se cerró por la pandemia y ya no regresamos hasta ahora que volvieron a abrir. ¿Qué les dicen de los otros puestos que no han abierto? -Pues que quieren obligarlos, pero también cómo los obligan si tienen que trabajar, porque si no, de aquí no, ahorita no van a sacar para sobrevivir, de aquí, de aquí no”.

Los comerciantes señalan que además de las oficinas de licencias de manejo, INE, pasaporte y municipales, hacen falta más atractivos que hagan que la gente baje a esta plaza comercial. (Por Héctor Escamilla Ramírez)