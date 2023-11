A una semana de la reapertura de Plaza Guadalajara y el inicio de operaciones de oficinas gubernamentales en el sitio para atraer visitantes, al espacio acuden pocas personas.

Se instalaron módulos de Setran para tramitar la licencia de manejo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el pasaporte, pero ambos tienen pocos usuarios; la recaudadora y la oficina de trámites municipales se encontraban solas y el módulo del INE para la credencial de elector aún no lo abren.

A decir de visitantes, ellos se enteraron por “accidente” que habían reabierto Plaza Guadalajara.

Por ejemplo, la señora Patricia Yepes.

“La verdad no, todavía creía que eran los puestecitos que estaban antes -¿Qué le parece?, ¿cómo quedó?- Pues se ve bonito, se ve como más ordenado. Mi hija vino a sacar el pasaporte, por eso me di cuenta que estaba esto abierto, para ese tipo de trámites”.

Aunque ya operan tres de las cuatro oficinas, tampoco han retornado los comerciantes, pues siguen los trabajos de albañilería en los puestos que conforman la plaza. (Por Héctor Escamilla Ramírez)