Luego de que concluyó la vacunación anti-Covid de adultos de 18 años y más en Jalisco el pasado mes de octubre, aún se desconoce si habrá alguna jornada especial para la temporada de invierno, señala el Secretario de Salud, Fernando Petersen.

Destaca que la única jornada vigente es la vacunación de niños de cinco a 11 años de edad y lamentablemente no ha tenido buena respuesta.

“No sabemos, hay que entender que este es un programa nacional, es un programa federal, es el programa del esquema correcaminos. No tenemos información todavía de la Federación de qué va a suceder en el sentido, si va a haber más vacunas o no. Nosotros estamos en estos momentos trabajando fuertemente en la vacunación de los niños de cinco a once años de edad, que desgraciadamente no hemos logrado tener una gran, gran respuesta. Estamos en un 36 ó 37 por ciento”.

Lamenta que también la vacunación contra la influenza va baja, apenas en un 37 por ciento. (Por Claudia Manuela Pérez)