Aunque el 80 por ciento de los cardenales electores fue nombrado por el papa Francisco, esto no garantiza la continuidad, explica el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara.

“No definitivamente que no, pero bueno, no sé cómo se pueda definir esta continuidad, si continuidad le llamamos que sea una calca del padre Francisco, desde este momento habremos que decir que esto va a ser así, esto no es para desilusionarnos, sino en el sentido de que quien llegue sin duda tomará lo mejor del papa Francisco, de Benedicto 16 y de Juan Pablo II”.

Cabe recordar que el cónclave cardenalicio del 2013 comenzó el 12 de marzo y al día siguiente, se anunciaba a Francisco como el nuevo papa. La primera fumata se espera que sea negra, dado que en la historia moderna, no se ha elegido al sucesor en la primera ronda de votación. (Por Gricelda Torres Zambrano)