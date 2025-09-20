En acción de mexicanos en Europa. Con Johan Vásquez los 90 minutos el Génova sufrió una nueva derrota al caer 2-1 con el Bolonia dentro de la fecha 4 de la Serie A de Italia.
Santiago Giménez fue titular y jugó 62 minutos con el Milán que se impuso 3-0 al Udinese.
En la Liga de Bélgica, el Anderlecht dentro de la Jornada 8 empató a cero goles con el Royal Antwerp y extendió a cinco, la racha de encuentros consecutivos sin ganar. César el Chino Huerta arrancó como titular y salió de cambio a los 84 minutos.
El defensa César Montes estuvo los 90 minutos en el campo con el Lokomotiv de Moscú que empató a un gol con el Dynamo Makhachkala.
Raúl Jiménez jugó los últimos 10 minutos con el Fulham que se impuso 3-1 al Brentfod en la fecha 5 de la Liga Premier Inglesa. (Por Martín Navarro Vásquez)
Poco brillo este sábado de mexicanos en Europa
