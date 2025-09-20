Sorpresa en el estadio Hidalgo. Al continuar la fecha 9 de la Liga MX los Gallos Blancos vencieron 2 goles por 0 al Pachuca, para lograr su segundo triunfo del Torneo Apertura y sumar 7 unidades.

Los goles para el gran triunfo del Querétaro estuvieron a cargo del uruguayo Santiago Homenchenko de penal y del ecuatoriano Jhojan Julio.

Los Tuzos son séptimos al quedarse en 13 puntos. (Por Martín Navarro Vásquez)