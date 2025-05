Con poco espectáculo inició la final de la Liga MX que dejó un empate a cero goles entre América y Toluca en juego celebrado en el estadio Ciudad de los Deportes que registró un lleno.

El equipo de las Águilas apenas pudo hacer un disparo a gol ante unos choriceros que jugaron un tanto precavidos, y con la baja de su goleador Paulinho.

André Jardine entrenador americanista acepta que fue un juego muy cerrado.

“Creo que fue un partido bastante cerrado. Creo que Toluca claramente vino a defenderse, defenderse con bastante fuerza. Y para mí hicimos un partido con más iniciativa. No estuvimos tan lúcidos en el tercio final, en los últimos pases, en centros que podrían generar goles. Y otras que fuimos un poco más lúcidos, no conseguimos concretar por diversos motivos. La contundencia va a marcar la diferencia”.

por su parte Antonio Mohamed timonel de los Choriceros comentó.

“Ventaja no tiene nadie porque nos vamos 0-0. No sé si suficiente o no, fue un partido contra el tricampeón, ahora jugaremos en casa, definimos en casa, pero eso no tiene ninguna garantía, porque es un equipo que está acostumbrado a levantar partidos, vamos 0-0, ahora la iniciativa será nuestra, pero no cambia nada”.

El arbitro Daniel Quintero no tuvo muchos problemas, salvo un par de jugadas donde pudo marcar un penal al América y posible roja a Alexis Vega.

El juego de vuelta será el domingo a las 19:00 horas. (Por Martín Navarro Vásquez)