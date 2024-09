Los métodos alternos de solución de conflictos tratan que las personas dialoguen y logren acuerdos antes de que el tema sea llevado ante un juez.

Problemas de estacionamiento, presuntos fraudes, accidentes y temas relacionados con la manutención son algunos de los más comunes.

Sin embargo apenas la mitad de las personas que son requeridas para acudir al Instituto de Justicia Alternativa aceptan ir, explica el director Guillermo Zepeda Lecuona.

“Porque la gente va voluntariamente. Nuestros invitadores, los que llevan la invitación hacen esa labor y dicen: mire señora, si quisieran perjudicarla irían a un juzgado y la embargan, pero la están invitando a un centro de mediación, es voluntario, vaya, es confidencial, escuche y si no le convence no firma o no llega a un convenio”.

Por cada 100 casos que atiende el IJA en 82 las partes logran acuerdos, mientras que en los juzgados los acuerdos son solamente de 22 por ciento. (Por José Luis Escamilla)