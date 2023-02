Desde el primero de diciembre a la fecha se han arreglado 713 choques lamineros con la nueva Ley de Movilidad, que les permite a los autos moverse para evitar caos en esos puntos, señala la diputada presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso local, Mónica Magaña.

Reconoce que son pocos y destaca que el principal problema ha sido que alguno de los autos involucrados no está asegurado.

“Hay muchos vehículos que no tienen seguro, tenemos que recordar que esta es una obligación no estatal, es una obligación federal y no solo porque haya un choque laminero, sino porque si tú tienes un siniestro y este siniestro se traduce en algo letal y no tiene seguro, imagínate dejas a la persona volando”.

Recuerda que este programa de choques Lamineros será revisado a los cien días de su aplicación, o sea en el mes de marzo para ver su utilidad. (Por Claudia Manuela Pérez)