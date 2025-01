Luego que el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendiera toda actividad relacionada con el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que con esta decisión se está violando una resolución del Tribunal Electoral.

“Están violando una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El tribunal ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral. Entonces el amparo pues no es procedente. Entonces la Corte no tendría por qué responder ante este amparo, pero a consideración del ministro Zaldívar nos vamos con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

De paso, informó que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo está trabajando con cuatro integrantes, ya que el quinto ha estado delicado de salud.

(Por Arturo García Caudillo.)