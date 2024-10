Acusa el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a los integrantes del Poder Judicial de querer retrasar lo inminente, pues está claro que se encuentra en estado terminal.

“Que les pasa como a los enfermos terminales que no quieren darse cuenta que por más que tienen el diagnóstico, que tienen los exámenes, que tienen todo, si la negación que hay frente a situaciones muy fuertes y ya el médico les dijo que ya se los chupó la bruja y de todos modos se enojan con el médico porque piensan que no es así. Una postura como si fuera un asunto que estuviera en su mano detener y no lo está”.

Lo anterior tras enviar una carta a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, para exigirle que entregue lo antes posible el listado de cargos que integran el Poder Judicial y que serán puestos a elección popular. (Por Arturo García Caudillo)