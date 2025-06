La actriz Lorena González se ha dado a conocer por realizar proyectos en los que puede ayudar a la gente.

Lorena también es escritora y productora de cine, por lo que al preguntarle si le gustaría llevar a la pantalla grande la historia de vida de su actual pareja Mauricio Ochmann, así respondió en exclusiva para Notisistema.

“Y creo que es una historia digna y no sólo digna, pero importante de contar y para que todos y todas nos inspiremos para ver algo positivo e inspirador que también eso a veces no hay mucho en el cine, a veces es pura violencia y negatividad, entonces Mau y la historia de Mau es increíble y”.

Lorena González mencionó que su relación con Mauricio Ochmann va muy bien, por lo que no piensan en el futuro y se dedican a disfrutar el presente. (Por Katia Plascencia Muciño)