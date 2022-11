Con 29 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó el Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 2023. Los partidos Hagamos, Futuro y el PRI, estos últimos quienes abandonaron la sesión, denunciaron deficiencias en el proceso legislativo y además acusan que no se hizo una revisión adecuada del destino del gasto.

En la Ley de Ingresos aparecen incrementos de impuestos, como refrendo y licencias, mientras que en el presupuesto, le quitaron 37 millones de pesos más a la Universidad de Guadalajara, dinero que si bien se destinará a obra educativa, lo ejercerá la SIOP y no la casa de estudios. También se acusó sometimiento por medio del presupuesto a los municipios. En la voz el diputado Enrique Velázquez de Hagamos.

“Les aseguro que si siguen igual el día que llegue el presupuesto el próximo año ese día lo van a aprobar porque no necesitan siquiera conocerlo, porque no necesitan saber qué dice. Es simplemente que se los manden y lo voten como sea”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)