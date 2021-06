Luego que el candidato de Morena por Zapopan, Alberto Uribe, fue el primero de su partido en reconocer la derrota en las urnas, la delegada de Morena en Jalisco, Yeidckol Polevnsky, afirmó que ellos tienen la certeza que ganó la elección en la ex villa maicera y no entiende sus motivos para salir tan rápido ante las cámaras a aceptar su pérdida.

“Estoy segura que si se revisa las actas, y se revisa, comprobaríamos que Alberto Uribe ganó, no entiendo pero como dije, respeto su decisión y lo invito a que se sume para construir el partido que necesitamos construir dentro de Jalisco”.

Polevnsky fue cuestionada de por qué no ha entablado comunicación con Uribe tras las elecciones, a lo que explicó que ha sido complicado dialogar con todos los candidatos que tuvieron en el estado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)