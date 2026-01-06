La Comisaría de Guadalajara reportó la detención de 69 personas entre el 29 de diciembre de 2025 y el cuatro de enero de 2026.
Del total, 41 fueron por faltas administrativas, 23 por delitos del fuero común y cinco del federal.
En el periodo se aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y diversas drogas, además de recuperar nueve vehículos y seis motocicletas.
Destacó el rescate de dos jóvenes extraviados en la Barranca de Huentitán.
También se capturó a una persona con orden de aprehensión y se localizó a siete personas reportadas como no localizables.
Policía de GDL detiene a 69 personas durante una semana de operativos
La Comisaría de Guadalajara reportó la detención de 69 personas entre el 29 de diciembre de 2025 y el cuatro de enero de 2026.