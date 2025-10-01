Elementos de la Policía de Jalisco rescataron a un estudiante universitario víctima de un presunto secuestro virtual y lograron impedir que su familia pagara 300 mil pesos exigidos por los extorsionadores.

El caso se originó en la colonia López Portillo de Guadalajara, donde una mujer solicitó apoyo tras recibir llamadas en las que aseguraban tener privado de la libertad a su hijo de 23 años, estudiante del CUCEI de la Universidad de Guadalajara, con quien había perdido contacto.

Mediante el protocolo especializado, los oficiales lograron geolocalizar el teléfono del joven en Plaza del Sol, en Zapopan. En el sitio lo hallaron en crisis nerviosa, luego de que presuntos delincuentes lo obligaran vía telefónica a trasladarse al centro comercial y mantener incomunicación con su familia.

La rápida intervención evitó el desembolso del dinero. El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que instruyó medidas de seguridad para garantizar el regreso del estudiante a su hogar. (Por Edgar Flores Maciel)