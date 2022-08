Un elemento de la Policía Vial, de los que dependen de la Secretaría de Transporte, fue captado poniendo el mal ejemplo al circular por el carril exclusivo para bicicletas y transporte público sobre la avenida Hidalgo.

Se trata de un elemento a bordo de la unidad MG-639 que circulaba por el carril BusBici porque le habían encomendado tomar fotografías para documentar que sus compañeras estaban apostadas en las esquinas justamente para advertir a los automovilistas que no debían circular por ese carril exclusivo.

“Estoy de vigilancia jefe -¿Pero no tendría que hacerlo también por el lado exterior?- La orden es que vaya por el carril para… estoy tomando fotografías para documentar y estar al pendiente de la ruta. -¿Pero no lo podría hacer por el otro carril?- Siento que entorpecería la circulación por motivos de la foto”.

A partir del próximo fin de semana comenzará a multarse a los automovilistas y motociclistas que circulen por el carril exclusivo. (Por José Luis Escamilla)