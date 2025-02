Los 62 policías municipales de Teocaltiche y Villa Hidalgo que durante la noche de ayer fueron trasladados a Guadalajara para rendir su declaración ante las autoridades estatales, cumplieron ya con este proceso y este jueves retornarán a sus municipios.

Del total de elementos que fueron desarmados por fuerzas federales y del estado, 22 son de Teocaltiche y 40 villahidalguenses. Hasta el momento las autoridades mantienen la postura de que los efectivos fueron trasladados en calidad de presentados y no detenidos, sin embargo se está a la espera del resultado de las declaraciones para ver si se les finca o no alguna responsabilidad por su presunta coparticipación con integrantes de grupos delictivos.

En la intervención que se hizo a las comisarías también se retiraron un total de 111 armas de fuego, de éstas, 38 corresponden a policías de Villa Hidalgo y el resto a uniformados de Teocaltiche. El armamento no regresó a manos de las comisarías y se mantendrá bajo resguardo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Estado en tanto se determine la situación legal de los implicados. (Por Edgar Flores Maciel)