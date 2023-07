La Policía de Zapopan le quedó a deber a un hombre de 73 años que el pasado domingo fue golpeado dentro de un restaurante de la glorieta Chapalita.

Luego de la agresión dentro del establecimiento de nombre New York New York a manos de quien presuntamente es el dueño del lugar, Don Enrique y su esposa encontraron una patrulla de la Policía de Zapopan que no les ayudó.

“Sabe que? Es que estoy ahorita atendiendo un servicio y si gustan váyanse para allá. Pues ya llegamos allá y estuvimos unos 10 minutos y no llegó nadie. Entonces optamos por hablar al 911 y el 911 pues ya tomaron los datos”.

Sin embargo minutos después de la llamada al 911 una operadora se comunicó con Don Enrique que no había disponibles ni una ambulancia ni una patrulla.

Así fue como decidieron ir por su propio pie a un puesto de socorros para presentar la denuncia. (Por José Luis Escamilla)