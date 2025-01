Cuatro elementos de la policía vial integrados al agrupamiento OCELOTES fueron trasladados a recibir atención médica de emergencia tras ser parte de un aparatoso choque por alcance con un vehículo particular en los carriles centrales de la avenida Adolfo López Mateos y La avenida Tizoc en la colonia Ciudad del Sol en Zapopan.

De acuerdo a información de los propios elementos al circular por los carriles centrales con la intención de preparar un contra flujo en la zona fueron impactados en la parte trasera por una camioneta que circulaba a alta velocidad.

Cuerpos de emergencia se hicieron presentes para valorar y trasladar a los elementos, así como al conductor de la camioneta quien no presentó lesiones de consideración, sin embargo fue trasladado en calidad de retenido hasta no llevarse a cabo las diligencias pertinentes y se deslinden responsabilidades. (Por Fernando Núñez Santiago)