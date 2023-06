Luego que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso retomó el tema de la reforma electoral con cambios en la paridad de género, mujeres militantes de diversos partidos políticos como Morena, Futuro, Hagamos, PRD y Partido Verde realizaron un pronunciamiento donde señalaron que no permitirán modificaciones que alejen a las mujeres de gobernar los municipios más poblados de Jalisco.

Las participantes del pronunciamiento afirman que los cambios planteados en materia de población no permitirá a las mujeres llegar a los municipios más importantes de la entidad. Lo explica la regidora morenista Mariana Fernández.

“¿Qué pedimos? Que en esta reforma se aplique el bloque poblacional que son los 10 municipios más grandes y que todos los demás se repartan conforme al resultado electoral de los otros partidos, por qué, porque si no se combinan todos los municipios y los más grandes se van a la zona general con municipios muy muy pequeños”.

La reforma había sido propuesta desde mediados de mayo, pero por las críticas recibidas se envió a la congeladora y de nuevo el tema se retomó en el Legislativo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)