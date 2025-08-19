El Gobierno de la República echó a andar el Programa Rutas de la Salud, mediante el cual se repartirán medicinas e insumos médicos a las 23 entidades donde funciona el IMSS Bienestar, como explica el director de este organismo, Alejandro Svarch.

“De lo que se trata es de armar un stock logístico, es decir, un paquete ordenado y sistemático que esté homologado en todos los Centros de Salud, la idea es que todos los Centros de Salud tengan el mismo número de medicamentos, los medicamentos autorizados por el modelo de atención para aplicarse en el primer nivel de atención, como un volumen estandarizado y ese volumen estandarizado es el número de consultas que damos en los Centros de Salud por un mes”.

Los paquetes incluyen 147 medicamentos para el primer nivel de atención, los cuales están definidos por la Secretaría de Salud y conforme a los Protocolos Nacionales de Atención Médica. (Por Arturo García Caudillo)