El Congreso de Jalisco anunció la suspensión de actividades administrativas para este lunes como medida preventiva ante los bloqueos, enfrentamientos y la declaratoria de Código Rojo tras operativos federales en la entidad. El acuerdo fue comunicado mediante un oficio firmado por el presidente de la Mesa Directiva, Julio César Hurtado Luna, con el objetivo de priorizar la seguridad de trabajadores y visitantes. De manera paralela, autoridades reportan un saldo preliminar de 25 personas detenidas por su presunta participación en bloqueos y quema de vehículos en al menos 25 municipios, con mayor incidencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. También se informan 67 vehículos incendiados y 12 fallecidos, entre ellos 10 policías o militares, un presunto agresor abatido y una mujer civil. (Por Marck Hernández)