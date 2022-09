El programa Sendero Seguro coordinado con las autoridades de Guadalajara y Zapopan para apoyar en materia de seguridad a los estudiantes de la UdeG, está prácticamente paralizado, confirma el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta.

“Está parado, detenido, desarticulado, así lo han querido tener en materia de seguridad los propios municipios o bueno, no sé tu, a mi me parece parado porque a menos de 200 metros del CUCEA hay un lugar donde la comunidad estudiantil se pega una “pedota”, desafortunadamente. No me asusta que nos tomentos una cerveza, yo me las tomo y me las tomaba antes. Me asusta la gente que ronda esos lugares -¿Narcomenudistas?- Eso es lo que me asusta y el gobierno cierra los ojos, por eso no me reciben”.

El líder estudiantil asegura que debido a su posición en torno al Parque Resistencia Huentitán, los alcaldes de Guadalajara y Zapopan ni siquiera le reciben una llamada, por lo que la estrategia de seguridad en torno a los planteles de la UdeG, está desarticulada. (Por Gricelda Torres Zambrano)