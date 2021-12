El presidente de la UdeG, Alberto Castellanos informó que las cuentas de la Promotora Leones Negros están retenidas, debido a una demanda del ex agente de Marc Crosas de nombre Paulo Hernández y quien inició demanda por lo civil y ahora por la vía mercantil, por el pago del 10 por ciento que le corresponde a la venta del jugador en el año 2015, de UdeG a Cruz Azul. Castellanos dejó en claro que esa comisión se le pagó puntualmente a Crosas. y el agente es quien pelea esa cantidad.

“El 10 por ciento de la transferencia se le pagó y había la exigencia sí o sí de un integrante de la mafia de intermediarios de que le diéramos la misma cantidad que se le dio a Marc Crosas, que se le diera a ese representante que me parece es un vival”.

Además dijo sobre el ahora comentarista: “Dicen que cuando una persona es más agradecida ya no le busques más defectos, en el caso de Marc me parece un tipo mal agradecido con una institución que le dio trabajo y que ha venido queriendo golpear desde hace años sin éxito, que lástima que una persona venga a este país donde se le ha dado trabajo y quiera seguir ganando dinero que no le corresponde”.

Castellanos dijo que la cifra que pretende recibir el represente es de 300 mil dólares, pero que con Crosas no hay deuda alguna. (Por Martín Navarro Vásquez)