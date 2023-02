En el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul revivió en la Liga MX al golear al Puebla 3-1 y lograr su primer triunfo del Torneo de Clausura.

Los goles del triunfo Celeste fueron de Charly Rodríguez, Julio “Cata” Domínguez y

Gonzalo Carneiro. Lucas Maia descontó por la Franja.

“Cuando estás en esta institución, yo he externado muchas veces, es trabajar por el bien de ella, y si es una manera en la que puedo ayudar, adelante. Estamos trabajando, tratando de tener un valor que es ese trabajo en equipo. Y si me toca aquí o en la sub 20, trataré de hacer lo mejor, tratar de que la institución esté donde queremos”, dijo el técnico interino de La Máquina, Joaquín Moreno.

Cruz Azul llegó a 4 puntos apenas, pero tiene un par de juegos pendientes. (Por Martín Navarro Vásquez)